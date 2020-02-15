Tekirdağ'da 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şarköy ilçesinde sahte içki imal edilip, satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M.F.'nin işyeri ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 30 litrelik bidonlar içinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 ton 105 litre sahte etil alkol ile 50 kilo sitrik asit, 'etil alkol' ibareleri ile 9 etiket, etiketlere ait kullanılmış rulo, 940 boş cam şişe ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Sahte alkol ve diğer malzemelere el koyulurken gözaltına alınan N.M.F. hakkında soruşturma başlatıldı.