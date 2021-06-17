Tekirdağ'da 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika

Çocuğun babası Ahmet D, boşanma aşamasında olduğu eşi Ümmühan D'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ümmühan D, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkinci kattan düşen Ayşegül D. (2), ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ayşegül D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ümmühan D'nin annesiyle oturduğu Nusratiye Mahallesi'ndeki evin penceresinden kızını aşağı attığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı