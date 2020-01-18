Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkezi ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yapılan aramada yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.


Sürücüden bin 100 lira TL ele geçirildi


Araçta yapılan detaylı kontrollerde bir adet şişme bot bulunurken, minibüsün sürücüsünde de göçmenlerden alındığı değerlendirilen bin 100 lira para ele geçirildi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, minibüs sürücü M.S. ise gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu
İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:33:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]