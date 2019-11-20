Tekirdağ'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuk hakları kahvaltısı' programı düzenlendi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen 'Çocuk hakları kahvaltısı' programına Tekirdağ Vali Yardımcıları Ali Dursun ve Asalet Karabulut, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Ülkü Uslu'nun yanı sıra, kurum personeli ve çok sayıda çocuk katıldı. Programda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, "Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf devletleri 54 maddeden oluşan sözleşme maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında değişim yapmaya zorlamıştır. Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahiptir. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her beş yılda bir bu değişiklikleri yayımlamak için BM tarafından bir Çocuk Hakları Komitesi de oluşturulmuştur" dedi.



Uslu, "Türkiye sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ancak 1995 yılında bazı çekincelerle sözleşmeyi yürürlüğe koymuştur. Sözleşme ayrım gözetmeme çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı, olmak üzere 4 temel hak üzerine inşa edilmiştir. Öte yandan Türkiye Çocuk Hakları içerikli 39 adet uluslararası sözleşme ve protokole imza atarak taraf olma iradesini ortaya koymuştur. Türkiye Çocukları Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğu gibi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ne de taraftır. Sözleşmenin 13. ve 14. maddeleri eğitim hakkını içermektedir. Buna göre farklı etnik ve inanç gruplarında bulunan kesimlerin anadilinde eğitim hakkı ile inançlarına uygun dini eğitim alma hakları bulunmaktadır. Ayrıca zorunlu eğitimin parasız olması ve devlet tarafından karşılanmasının zorunluluğu bulunmaktadır. Ülkemizde çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan haklarını korumak amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Korumu (SHÇEK) kurulmuş ve yetiştirme yurtları açılmıştır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları ve her günü kurlu ve mutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Kahvaltı sonrası çocuklara Tekirdağ'da bulunan tarihi ve turistik yerler gezdirildi. - TEKİRDAĞ