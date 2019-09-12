Tekirdağ'da 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı
1 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde 20 suçtan aranan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde 20 suçtan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine N.Ç'yi durdurdu.
Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, 20 ayrı suçtan aranması olduğunu tespit etti.
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