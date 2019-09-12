Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde 20 suçtan aranan kişi yakalandı.

Tekirdağ'da 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde 20 suçtan aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine N.Ç'yi durdurdu.


Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, 20 ayrı suçtan aranması olduğunu tespit etti.


Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

Bahçelievler Mahallesi, Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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