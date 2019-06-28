Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı
1 saat önce
Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
'da 20 tonluk formik asit tankı patladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene
ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda 20 tonluk formik asit tankı patladı. Patlama sonrasında tedbir amaçlı bölge tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, AFAD
, UMKE ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kızıltoprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şuan için endişe edilecek bir durum yok. İtfaiye
ekipleri kimyasalı seyreltme çalışmaları yapıyor." dedi.
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