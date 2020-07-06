Tekirdağ'da 200 dekar alandaki anızlar kül oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 200 dekar alandaki anızlar kül oldu.



Yangın, Süleymanpaşa ile Malkara ilçesi arasında bulunan Akçahalil Mahallesi'nde anızlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 200 dekar anız alanı zarar görürken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ