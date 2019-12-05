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Tekirdağ'da 200 litre kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin evinde ve aracında 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:06 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin evinde ve aracında 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir kişinin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi olmadan açık olarak alkollü içki satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin R.A'nın aracında ve evinde yaptığı aramada 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli R.A'ya idari para cezası uygulandı.
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