Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi

11.03.2022 13:19
Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede duvardaki gizli bölmelerde 21 bin makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede duvardaki gizli bölmelerde 21 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde C.A'nın işletmesinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, duvarlardaki gizli bölmelere yerleştirilmiş 20 bini dolu 21 bin makaron, terazi ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan işletme sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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