Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü uygulama noktasında durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan minibüs, yola barikat kurularak durduruldu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 12 Pakistan ve 9 Bangladeş uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:18 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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