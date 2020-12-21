Tekirdağ'da 231 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 231 litre etil alkol ele geçirildi
21.12.2020 21:22
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda alkol yapımında kullanılan 231 litre etil alkol ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda alkol yapımında kullanılan 231 litre etil alkol ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki üretimi yapan ve satan iş yerleri ile şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada 135 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 290 şişe aroma ve esans, diğer iş yerinde ise 96 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 243 şişe aroma ve esans ele geçirildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ferdi Kale tutuklandı Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01