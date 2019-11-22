Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
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Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

6 saat önce

Tekirdağ'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.

Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, System.String[]

Tekirdağ'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile basın mensupları arasında Anadolu Lisesi halı sahasında dostluk maçı oynandı.

Öğretmenler ve kentte çalışan basın mensuplarından oluşan iki takım, "İyi ki Varsın Öğretmenim" pankartıyla sahaya çıktı.

Maçın başlama vuruşunu Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaptı.

Yaklaşık bir saat süren karşılaşma berabere bitti.

Maç sonunda öğretmen ve basın mensuplarına pasta ikram edildi.

Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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