Tekirdağ'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisi S.K., isimli zanlının Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fizikin ardından zanlı Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının yapılan sorgulamasında "hırsızlık, cinsel saldırı, kasten adam yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" başta olmak üzere 20 farklı suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan firari hükümlü S.K., cezaevine gönderildi.