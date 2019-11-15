Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığı: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığı: 5 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da 25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığı: 5 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 25 bin lira değerindeki ıslak mendil hırsızlığıyla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi.

Tekirdağ'da 25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığı: 5 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 25 bin lira değerindeki ıslak mendil hırsızlığıyla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bir iş yerinde ıslak mendil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyon çerçevesinde 25 bin lira değerindeki, 2 bin 500 ıslak mendilin 59 AAK 913 plakalı bir araçla Çorlu ilçesinde bulunan toptancı deposuna gittiğini tespit etti.


5 kişi yakalandı


Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çalınan malzemeler bulunduktan sonra mal sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 8 kişiden 5'i gözaltına alındı. Firari durumunda olan 3 kişinin yakalanması için ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Yakalanan 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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