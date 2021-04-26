Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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