Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan zanlı çapa motoru hırsızlığından yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan zanlı çapa motoru hırsızlığından yakalandı

02.03.2022 14:13
Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan zanlı çapa motoru hırsızlığından yakalandı

Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı, çapa motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı, çapa motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde R.Ş'nin bahçesinde bulunan 2 çapa motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma ve kamera incelemesi sonucu motorları çalan kişinin H.T. olduğunu tespit etti.

Daha önceden 19'u hırsızlık 26 suç kaydı bulunan zanlı, ekiplerce ilçe merkezinde yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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