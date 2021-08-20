Üye Girişi
Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

20.08.2021 11:05
Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmişi MÖ 600'lü yıllara dayanan Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmişi MÖ 600'lü yıllara dayanan Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Mimar Sinan Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem tarafından başlatılan kazı çalışmalarında, arkeologların yanı sıra farklı alanlardan uzman kişiler de görev yapıyor. Kazı çalışmalarının 12 ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdem, AA muhabirine, bilimsel literatürde Perinthos'un, MÖ 600 yıllarında Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulduğunun kabul edildiğini söyledi. Kazılar sayesinde tarihin izlerini ortaya çıkartmaya çalışacaklarını belirten Erdem, "Kentin içinde kalan bazı kalıntılar Roma dönemine ait gibi ama daha öncesine ait kalıntılar da var. Perinthos Trak eyaletinin başkentliğini yapmış bir kent. O dönem İstanbul'dan başkentliği almış ve imparatorların gözde kenti olmuş. O dönemde imparatorları onurlandırmak için çeşitli yapı ve yazıtların yapıldığını biliyoruz." dedi.

Antik kentteki akropol bölümüne şimdiye kadar hiç dokunulmadığını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Bu yüzden kazılarımıza akropolden başladık. Akropol büyük bir alan, burada kamu yapıları var. Tiyatro alanının yeri belli. Taşlar geçmiş dönemlerde taşınmış ama gömülmüş durumda olanların olup olmadığı kazılarla belli olacak. Çok büyük bir tiyatro burası. Tiyatroya yakın tonozlu yapı var. Çok ilginç ve araştırmaya değer bir yapı. Tapınak alanı dediğimiz bölge kazı çalışmalarıyla detaylı olarak yapının niteliği anlaşılacak."

"Gezi yolu oluşturulacak"

Erdem, kazı çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin sürdüreceğini aktararak şunları kaydetti:

"Salgın dolayısıyla ilk başta 15 kişilik bir ekiple çalışmalara başladık. İlerleyen dönemlerde sayımızı artırarak kentin farklı alanlarında kazı çalışması yapacağız. Daha önce burada bazilika ortaya çıkartıldı ve üst örtü projesi yapılacak. Bazilikadan başlayıp, akropole ulaşan bir gezi yolu oluşturmayı düşünüyoruz. Bu yol boyunca da vatandaşları bilgilendirecek tabelalar konulacak. Burada bir gezi rotası oluşturmayı hedefliyoruz. Kazının yanı sıra buraya gelenlerin bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılacak."

"Perinthos Antik Kenti turistlerin uğrak yeri olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Marmaraereğlisi'ndeki tarihi kentin açık hava müzesini andırdığını, burada birçok medeniyetin izlerinin görülebileceğini ifade etti. Antik kentte yapılacak kazıların Tekirdağ'ın tarih ve kültür turizmi için önemine işaret eden Hacıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekirdağ'ın turizmde eksik bir ayağı vardı, tarih ve kültür turizmi. Perinthos Antik Kenti'ndeki kazılarla tarih ve kültür turizmi rotasının en önemli ayağı oluşturulacak. Akabinde Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki kazıların da 12 aya yayılması ve oranın bir ören yeri olması sağlanacak. Artık Tekirdağ'ın yollarını transit kullanan yerli ve yabancı turistler öncelikle Perinthos Antik Kenti'ni ardından da diğer tarih ve kültür turizm öğelerini barındıran yerleri ziyaret etmiş olacaklar."

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı 10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı 08:43 Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
11:00 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı         
10:50
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 11:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement