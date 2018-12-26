Tekirdağ'da 27 Bin 817 Kişi İmar Barışından Yararlandı

Tekirdağ'da 27 bin 817 kişi imar barışından faydalanmak için başvuru yaptı.

Tekirdağ'da 27 bin 817 kişi imar barışından faydalanmak için başvuru yaptı.



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, imar barışı başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek.



Tekirdağ'da bugüne kadar 27 bin 817 kişi imar barışından faydalanırken, imar barışına Süleymanpaşa'da 5 bin 3, Çorlu'da 4 bin 231 ve Marmaraereğlisi'ndeyse 3 bin 750 kişi başvuru yaptı.



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, imar barışının ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıları bulunan vatandaşlar için bir fırsat olduğunu belirtti.



Tohumcu, Tekirdağ'da 27 bin 817 kişinin imar barışına başvurduğunu aktararak, "İmar barışı, vatandaşlarımıza çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ruhsat konusunda eksikleri bulunan vatandaşlarımız için başvuru için son günlere geldik. Bugüne kadar yapılan başvurulardan 158 milyon 641 bin lira tahsilat yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran Sözler: Oğlunu mu Önce Kesip Buzdolabına Koyayım, Seni mi

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde