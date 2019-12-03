Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 28 şişe içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Gündoğdu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz
Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]