Tekirdağ'da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi bulundu

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğalgazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, 1 yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin tahıl ambarı Trakya'da, yeraltı zenginlikleri ile de dikkat çekiyor. Tekirdağ'da son günlerde yeraltı zenginlikleri konusunda gelen haber heyecanla karşılandı. Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğalgaz ve petrol keşif çalışmaları için Mayıs 2016'da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor firması ile Kanadalı Valeura firmalarının keşfi, bölge halkında heyecanla karşılandı. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bu bölgede 286 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ifade etti. Öte yandan, söz konusu keşfin sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINA KARŞILIK GELİYOR

Firma, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt, Yukarısırt ve Karacakılavuz köylerinde keşif çalışmalarına devam ederken, söz konusu 286 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ise Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metre küp olarak belirtiliyor.

KÖYLÜ MUTLU

Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde çıkan doğalgazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, 1 yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, firmaların bölgede yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Burada çalışanlardan çok büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyduk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu alanda 5 kilometre içinde 5 tane ocak açtılar. Araştırmalar devam ederken en fazla gazın bizim köyümüzde çıkması sevindirici. Köyümüz küçük inşallah gelişir. Arsa fiyatlarımız değerlendi. Köyümüzde bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken doğalgazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı" dedi.

TARLASINDA 286 MİLYAR METRE KÜP DOĞALGAZ ÇIKTI

Yukarısırt köyünde tarlasında 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi olduğu tespit edilen Mehmet Özkan, "Tamda benim tarlamın ortasında, 40 dönümlük arazim içinde doğalgaz çıktı. Tarlamızın değeri arttı. Ben tarlamı şirkete kiralık olarak veriyorum. Benim diğer arazilerimde de doğalgaz çıktığını söylediler. Arazilerimde doğalgaz çıkması sevindirici" dedi.

ARAZİ FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Muratlı'da emlakçılık yapan Süleyman Berk de doğalgaz çıkmasıyla birlikte arazi fiyatlarının yüzde 40'a kadar arttığını belirterek, "Tarlalarında doğalgaz çıkacağını düşünen bazı vatandaşlar arazileri değer kazandığı için şu anda tarlalarını satmıyorlar. Doğalgaz arsa ve tara fiyatlarını artırdı. Diğer emlakçılarda doğalgaz nedeniyle bölgede tarla fiyatların çok artığına vurgu yaptı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısırt köyü ile Yeşilsırt ve Karacakılavuz köylerinde de doğalgaz rezervi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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Drone ile gazın bulunduğu şantiye

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Araziden kuş bakışı

Köyden detay

Köy tabelası

Muhabir Ali Can ZERAY'ın anonsları

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Şerif Yıldırım ile röp.

Tarladan detay

Mehmeh Özkan ile röp.

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Süleyman Berk ile röp.

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN/MURATLI,(Tekirdağ)