Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hayrabolu- Malkara yolunda yol kenarında insan kalabalığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmenin insan taciri veya tacirleri tarafından yol kenarına bırakıldığını belirledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hayrabolu, Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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