Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 297 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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