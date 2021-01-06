Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 297 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada farklı türlerde, yabancı ülke bandrollü de bulunan 297 litre kaçak içki bulundu.
İş yeri sahibi N.V, "Kaçakçılıkla mücadele kanunu" kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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