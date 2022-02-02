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Tekirdağ'da 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı

02.02.2022 14:51
Tekirdağ'da 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldığını bildirdi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldığını bildirdi.

Kalkan, AA muhabirine, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşıya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 Aralık 2021'de başlatılan TURKOVAC aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalkan, "Bugüne kadar 3 binin üzerinde aşı yapıldı. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın da sürekli yaptığı uyarılara ilaveten hızlı bir şekilde aşılanmanın arttırılmasını tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. TURKOVAC aşımıza ilgi gayet iyi. Vatandaşlarımız yerli ve milli aşısına daha fazla ilgi gösteriyor." dedi.

Kalkan, yerli aşıyı bekleyip özellikle TURKOVAC yaptıran vatandaşların olduğunu belirterek, "Omicron varyantının daha hasarsız atlatılması açısından aşılanmanın önemine bir kere daha dikkati çekmek istiyoruz. Gerçekten de aşı öldürmez ama aşısızlık öldürür. TURKOVAC aşımızda komplikasyonlar, aşı sonrası yaşanan sıkıntılar, bütün aşılar içerisinde gerçekten de en az görülen, neredeyse hiç görülmeyen bir durumda. Bu sebeple kendi milli ve yerli aşımız olan TURKOVAC'la aşılanmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların salgın bitene kadar tedbirleri elden bırakmaması gerektiğinin önemine işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin uzamasıyla tedbirlerde biraz rehavete kapılma başladı. Yeniden bir kendimize gelmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı bir kültür halinde taşımamız gerekiyor. Aksi takdirde kronik hastalık yükü fazla olan, bağışıklık sistemi düşük olan hastalarımızı, sevdiklerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. Salgına yakalanmamak için koruyucu tüm tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda hep söylediğimiz gibi ilk yapmamız gereken şey, başından beri Sağlık Bakanlığımızın belirlediği mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat edilmeli. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda çok az süre kalınmalı. Kapalı alanlarda temiz hava sirkülasyonunun sık bir şekilde sağlanması ve 'bana bir şey olmaz' düşüncesinin terk edilmesi lazım."

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Cengiz Kalkan, Tekirdağ, TURKOVAC, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 binden fazla kişiye TURKOVAC aşısı yapıldı - Son Dakika
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