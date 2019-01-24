Tekirdağ'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan
uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alaybey
Mahallesinde kontrollerini sürdüren Malkara İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araç içerisinden yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afgan uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili organizatör oldukları tespit edilen ve gözaltına alınan Nurettin T ve Suriye
uyruklu Civan S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.