Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesinde kontrollerini sürdüren Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araç içerisinden yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afgan uyruklu 3 kişiyi yakaladı.


Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili organizatör oldukları tespit edilen ve gözaltına alınan Nurettin T ve Suriye uyruklu Civan S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:45 Kaynak: AA

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