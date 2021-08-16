TEKİRDAĞ'DA 3 FARKLI OKULDA ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRAN ŞÜPHELİNİN 29 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Daştan'ın DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu, eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 29 sayfalık iddianamede DEAŞ Terör Örgütü'nün kuruluşu, amacı, Türkiye'ye yönelik terör eylemleri anlatılarak DEAŞ için "Türkiye'nin güvenliğini doğrudan tehdit eder niteliktedir" şeklinde tespit yapıldı.

İddianamede Günhan Daştan'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşadığı, herhangi bir mesleğinin ve gelirinin bulunmadığı belirtildi. Olay tarihi olan 28 Mart 2021'de Daştan'ın Atatürk büstüne zarar verme ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etme amacıyla planlı bir şekilde malzemeleri temin ettiği belirtildi.

YAKALANMAMAK İÇİN PLAKA TANIMA SİSTEMİ OLMAYAN ARA SOKAKLARI KULLANDIDaştan'ın güvenlik güçlerine yakalanmamak için güvenlik tedbirleri aldığı kaydedilen iddianamede şüphelinin araç plakasını kapattığı, aracını olay yerinden farklı bir yerde durdurduğu, eylemi yapacağı yere araçla giderken Plaka Tanıma Sistemi olmayan ara sokakları kullandığı ifade edildi. Şüphelinin parmak izi bırakmamak amacıyla olay yerine eldiven ve koyu renk kapüşonlu kıyafet giydiği ve Nizamettin Demirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yençiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçelerindeki Atatürk heykellerine hakaret içerikli yazı yazarak eylem gerçekleştirdiği ifade edildi. TOPLUMDA İNFAİL UYANDIRMA GAYRETİYLE ATATÜRK'ÜN HATIRASINA SALDIRDIİddianamede şüpheli Daştan'ın sosyal medya hesabında selefi görüşler doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ve sosyal medya hesabından Selefi Ramazan Oral Grubu ile çatışma bölgelerinden bazı şahıslar ile irtibatı olduğunun tespit edildiğine yer verildi. İddianamede şüphelinin sıradan bir yer seçmeyip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstleri nezdinde hatırasına yönelik toplumda infial uyandırma gayreti ile eylemi gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

EVİNDE BULUNAN PATLAYICI YAPIMINDAKİ KİMYASAL MADDELER HATIRLATILDIŞüpheli Daştan'ın bahse konu eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve benzer eylemleri devam ettireceği, bu konuda herhangi bir pişmanlık duymadığı yönündeki ifadeleri hatırlatıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda boya, av tüfeği, 325 adet av fişeği, patlayıcı yapımında kullanıldıkları yönünde bilgiler mevcut olan kimyasal maddeler, pala, çeşitli ateşli silahlar, askeri eğitim bilgileri içerikli CD'ler bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin HTS incelemesinde silahlı terör örgütü kurma ve üye olma suçundan, Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan, PKK örgütüne üye olma suçundan hakkında birden fazla işlem yapılan 10 kişiyle birden çok kez iletişim kurduğunun tespit edildiğine yer verildi.

KAOS ÇIKARTMA ÇABASI İLE PROVAKATİF ŞEKİLDE HAREKET ETTİŞüpheli Daştan'ın DEAŞ terör örgütünün işleyişine uygun olarak ayrıştırma ve kaos çıkartma çabası ile provokatif şekilde hareket ettiği, bu yönde eylemini gerçekleştirdiği ve yakalanmamış olması halinde bu şekilde eylemlerine devam edeceğinin tespit edildiği değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme kısmında şüphelinin DEAŞ terör örgütünün ideolojisini benimsediği ve bu yönde örgüt üyeliğine yönelik organik iradi bağına ilişkin kastını ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüphelinin eylemlerini DEAŞ silahlı terör örgütünün amacına ve hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve söz konusu örgütün üyesi olduğu öne sürüldü.

29 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Günhan Daştan'ın "Zincirleme Şekilde Atatürk'ün Hatırasına Hakaret", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay 15 günden 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Daştan önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü---------------------------Arşiv -Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri-Şüphelinin adliyeye sevki

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