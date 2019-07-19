Tekirdağ'da 3 günde 150 kaçak göçmen yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda son 3 günde yapılan uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 150 kaçak göçmen yakalandı .
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesi TEM otoyolunda son 3 günde yapılan uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 150 kaçak göçmen yakalandı .Uygulamada 8 organizatör ile 7 ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda, TEM otoyolunda kurulan uygulama noktasında Edirne
yönüne giden tüm ticari taksiler ve şüpheli görülen minibüslerde arama yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 150 kaçak göçmeni yakaladı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 8 şişme bot ve can yelekleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 organizatör ile 7 ticari araç sürücüsü de gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin kişi başına 2 bin dolar ödedikleri ifade edildi.
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