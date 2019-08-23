Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu
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Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu

5 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölde bulundu.

Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölde bulundu.

Müsellim Mahallesi'ndeki baraj gölünde ceset olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerince kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hastanede yapılan incelemede cesedin, 55 yaşındaki Vedat Yılmaz'a ait olduğu anlaşıldı.

Ailesi tarafından 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenilen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:24 Kaynak: AA
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