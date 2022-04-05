Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor - Son Dakika

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- Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor

TEKİRDAĞ - Kuzey Afrika çöllerinden gelen tozlar Tekirdağ'da yağan yağmurla çamura döndü.

Kuzey Afrika'dan gelen toz Tekirdağ'da 3 gündür çamur olarak yağıyor. Ara ara sağanak yağışların da etkili olması ile etkili olan çamur yağışından dolayı sokak aralarında bulunan araçların üstü çamurla kaplandı.

Araçların çamur ile kaplanmasından dolayı otoyıkamacılarda da yoğunluklar yaşanıyor.