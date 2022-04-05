Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor

05.04.2022 15:27

- Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor Kuzey Afrika çöllerinden gelen tozlar Tekirdağ'da yağan yağmurla çamura döndü.

- Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor

TEKİRDAĞ - Kuzey Afrika çöllerinden gelen tozlar Tekirdağ'da yağan yağmurla çamura döndü.

Kuzey Afrika'dan gelen toz Tekirdağ'da 3 gündür çamur olarak yağıyor. Ara ara sağanak yağışların da etkili olması ile etkili olan çamur yağışından dolayı sokak aralarında bulunan araçların üstü çamurla kaplandı.

Araçların çamur ile kaplanmasından dolayı otoyıkamacılarda da yoğunluklar yaşanıyor.

Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor
Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor
Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor

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Kuzey Afrika, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 gündür çamur yağıyor - Son Dakika
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