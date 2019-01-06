Tekirdağ'da 3 Halk Otobüsü Yandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan 3 özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde park halindeyken yanan 3 özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet
mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü ve park halinde bulunan halk otobüslerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:30 Kaynak: AA
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