Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 3 Kaçak Yakalandı

Tekirdağ'da 3 Kaçak Yakalandı

36 dakika önce

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Cezayirli 3 kaçak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerine yakalandı.

Tekirdağ'da 3 Kaçak Yakalandı, System.String[]
Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Cezayirli 3 kaçak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekibi, A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Cezayir uyruklu 3 şahsın olduğu araçta yapılan aramada, şişme bot ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü organizatör A.Y. ile Cezayirli 3 kaçağı gözaltına aldı. Araç sürücüsü A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cezayir uyruklu 3 şahıs ise işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

Avrupa, Jandarma, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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