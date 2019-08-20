Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]
Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyaları çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanması akabinde adli makamlara sevk edilecek. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu
Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 3 kadın FETÖ'den gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]