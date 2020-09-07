Tekirdağ'da 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi
Tahliye edilen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına, Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.
Tahliye edilen binalarda yapılacak güçlendirme çalışmalarının ardından tekrar eğitim ve öğretimin başlayacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:35 - Kaynak: AA
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