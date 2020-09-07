Tahliye edilen binalarda yapılacak güçlendirme çalışmalarının ardından tekrar eğitim ve öğretimin başlayacağı öğrenildi.

Tahliye edilen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına, Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi - Son Dakika

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