Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 3 Otobüs Kül Oldu

Tekirdağ'da 3 Otobüs Kül Oldu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplu taşıma yapan park halindeki 3 adet özel halk otobüsü yandı.

Tekirdağ'da 3 Otobüs Kül Oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplu taşıma yapan park halindeki 3 adet özel halk otobüsü yandı.

Yangın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüslerin park ettiği alanda gece saat 03.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 3 adet özel halk otobüsünde yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 3 halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesi ile 3 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri halk otobüslerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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