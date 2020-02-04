Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Jandarma, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:06 Kaynak: DHA
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