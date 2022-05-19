Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi

19.05.2022 10:59

Tekirdağ'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşturuldu.

İl genelinde 350 çiftçiye dağıtılan hibrit ayçiçeği tohumuyla 10 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisinde sona geldiğini söyledi.

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü enstitülerinde üretilip tescil edilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının bir ay önce üreticilere dağıtıldığını belirten Öcal, "Tekirdağ'da 3 bin kilogram tohum dağıtıldı. Bunun yüzde 25'i çiftçi destekli, yüzde 75'i devlet hibesi olarak karşılandı." dedi.

Öcal, üreticilere 3 çeşit yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldığını ifade etti.

Yerli tohumların dağıtılmasıyla ayçiçeği yetiştiriciliğinde yurt dışına bağlılık oranının azaltılacağına işaret eden Öcal, "Biz de ilimizde bu dağıtıma destek olduk. Üreticilerimiz bizden aldıkları tohumları toprakla buluşturdular. Şu ana kadar bölgemizde tarımsal faaliyetlerimizde herhangi bir sorun yaşanmadı." diye konuştu.

Öcal, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'nin çiftçilerin yararına olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yağışlarımız çok güzel. Çiftçilerimiz bu konuda bilinçli ekimlerini yapıyorlar, topraklarımız çok verimli. Her şey yolunda gidiyor. Ekimler bittikten sonra yerli tohumlarımızın verimini göreceğiz. Bu konuyla ilgili hem tecrübe etmiş hem öğrenmiş olacağız. Seneye bu ekim alanlarını hep birlikte artıracağız. Kendi tohumlarımızla, kendi üretimlerimizle yurt dışına bağlı kalmadan inşallah ülkemize, tarıma katkıda bulunacağız."

"Yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüz artacak"

Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk ise yerli hibrit ayçiçeği üretiminin artmasının dış ticarette de rekabet imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının deneme ekimleri yapıldıktan sonra bu yıl üreticilere dağıtıldığını aktaran Toruk, "Ülkemizde ayçiçeği tohumu çok pahalı. Yerli çeşitlerimiz arttıkça hem kalite hem de fiyat rekabeti olacaktır. Hibrit ayçiçeği tohumu Türkiye'de üretilince kendi çiftçimiz daha uygun fiyata daha kaliteli ürün üretecek hem de yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüz artacak. Hasattan sonra alınan verimlerle yerli tohumların sonuçlarını çiftçilerimiz de daha net görecek." ifadelerini kullandı.

23 dönüm alanda yerli hibrit ayçiçeği denemesi yapacak

Çiftçi Cengiz Özer de 450 dönüm alanda ayçiçeği ekimi yaptığını aktardı.

Yerli ayçiçeği tohumunun üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Özer, "Bu sene 23 dönüm alanda yerli hibrit ayçiçeği denemesi yapacağız. Normal ekimlerimiz de devam ediyor. Hasat zamanı verimi iyi olursa seneye bundan ekeceğiz. Maliyetler çok yüksek; gübre, tohum, ilaç fiyatları yüksek, tohumumuz yerli olursa daha hesaplı olur." dedi.

Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi
Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi
Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi
Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi

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Kaynak: AA

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