Tekirdağ'da "3. Uluslararası Lezzet Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da '3. Uluslararası Lezzet Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "3. Uluslararası Lezzet Şenliği" düzenlendi

6 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen "3. Uluslararası Lezzet Şenliği"nde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Letonya yemekleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tekirdağ'da

Tekirdağ'da düzenlenen "3. Uluslararası Lezzet Şenliği"nde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Letonya yemekleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.


Şenlik, Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde, Tekirdağ Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın desteğiyle gerçekleştirildi.


Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Ziyafet Salonu'nda yaplan etkinlikte, Türk, Yunan, Bulgar ve Letonya yemekleri hazırlandı.

Protokol konuşmalarının ardından dört ülkenin aşçılarının yaptığı yemekler, katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Letonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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