Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu - Son Dakika

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Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
17 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şükran D. polisi arayarak, ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızı Meryem Nur İpek'i evinde sabah yatağında ölü bulduğunu söyledi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Meryem Nur'un cesedini Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan incelemede Meryem Nur'un iç kanamadan öldüğü belirlendi.
Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Şükran D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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