Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlikte yangın
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlikte yangın - Son Dakika

Tekirdağ'da 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlikte yangın

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlik deposunda çıkan yangın endişe yarattı.

Tekirdağ'da 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlikte yangın, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlik deposunda çıkan yangın endişe yarattı. Çiftlikte bulunan 200 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kurtdere Mahallesi'nde Recep İpek isimli vatandaşa ait çiftlikte saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 30 bin saman balyasının bulunduğu depoda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ilçele belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Çiftlikte bulunan 200 adet büyük ve küçükbaş hayvan, çalışanlar ve ekipler tarafından alevlerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılarak, güvenli alana götürüldü.

Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yangın nedeniyle bir adet ambulans da hazır bekletildi. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdükrülüyor.


Tekirdağ, Çiftlik, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:19 Kaynak: DHA
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