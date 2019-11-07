Tekirdağ'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın kullandığı aracı, Alaybey Mahallesi civarında durdurdu.
Kontrollerde, araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü A.A. gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.