Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 30 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 30 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde terk edilmiş bir minibüste 30 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde terk edilmiş bir minibüste 30 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde belirtilen bir adreste park halindeki minibüste yabancı uyruklu 30 kişi olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 30 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
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