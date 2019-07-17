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Tekirdağ'da 30 mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı

5 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 30 mülteciyi taşıyan minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı.

Tekirdağ'da 30 mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 30 mülteciyi taşıyan minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Malkara'nın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 göçmeni taşıyan bir minibüs, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, bir iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında 30 mülteci gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
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