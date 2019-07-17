Tekirdağ'da 30 mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 30 mülteciyi taşıyan minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde 30 mülteciyi taşıyan minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Malkara'nın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 göçmeni taşıyan bir minibüs, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polis
ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, bir iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında 30 mülteci gözaltına alındı. Jandarma
ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ
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