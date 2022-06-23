Tekirdağ'da 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı

23.06.2022 13:17

Tekirdağ'da 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 300 dönüme yakın buğday tarları yandı.

Tekirdağ'da 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 300 dönüme yakın buğday tarları yandı.

Yangın, Camiatik Mah. Rukiye Kadın Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tarla içerisinden geçmekte olan elektrik tellerin kopmasından dolayı çıkan kıvılcım, bir anda rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 300 dönüme yakın olduğu öğrenilen buğday tarlası yanarak kül oldu.

Yoldan geçtiği sırada tesadüf eseri yangını görüp yetkililere haber veren Selim Kılıç İHA'ya yaptığı açıklamada; Bizde yoldan geçerken gördük. Hemen itfaiyeyi arayarak bilgi verdik. Koca bir tarla cayır cayır yanıyor. Hakikatten içler acısı bir durum. Özellikle araba ile giderken yanan sigaraları camdan dışarıya atmayalım. Buraları hassas bir bölge. Hububatın tam zamanı şimdi. Gördüğünüz gibi burada canlar gidiyor. Ne olur çok hassas olalım. Ne olur çok dikkat edelim. Bir tane tarlaya camdan şişe veya sigara atmayalım. Ama insanlarımız çok bilinçsiz bu konuda. Buraya bu kadar emek verilip çocuk gibi bakılıyor. Geçmiş olsun Malkara, şeklinde konuştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Özellikle iş makinelerinin büyük çabası sonrasında alevlerin daha büyümesi engellendi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı - Son Dakika

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