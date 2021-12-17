Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 300 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada 200 litre şarap, 100 litre el yapımı rakı ve rakı kaynatma düzeneği ele geçirildi.
Şüpheli A.K. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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