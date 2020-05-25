Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Son Dakika

Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, Tekirdağ ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 31 bin 395 dekar arazi sulanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 89 milyon 023 bin TL katkı sağlanmasını hedeflendiğini belirtti.

Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı, System.String[]

DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, Tekirdağ ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 31 bin 395 dekar arazi sulanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 89 milyon 023 bin TL katkı sağlanmasını hedeflendiğini belirtti.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.


DSİ'den yapılan açıklamada, " Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" denildi.


Bu kapsamda Tekirdağ'da 15 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Tekirdağ ve İlçelerinde toplam 31 bin 395 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, Tekirdağ ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 31. Bin 395 dekar arazi sulanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 89 milyon 023 bin TL katkı sağlanmasını hedeflendiğini söyledi.


Yıldız, Tekirdağ'da en önemli sulama projelerinin başında Karaidemir Barajı Hayrabolu Sulamasının geldiğini belirterek, iş kapsamında 25 bin 130 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacağını, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 70 milyon 941 bin TL katkı sağlanması hedeflendiğini ifade etti. Yıldız açıklamasının devamında, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Son Dakika Ekonomi

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