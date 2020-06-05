Tekirdağ'da 311 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da arama yapılan otomobilde 311 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurdukları otomobilde ve araçta bulunanların üst aramasında 311 gram eroin ele geçirdi.
M.Ç, İ.B. ve H.A. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.B. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.