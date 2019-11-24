Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:48 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri Yurtbekler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sürücüsü M.A.T. ise gözaltına alındı.
İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi