Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kavakçeşme Mahallesi'nde plakasız ve lastiği patlamış panelvanı kontrol etti.

Kontrolde araçtaki Pakistan uyruklu 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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