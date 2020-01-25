Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kavakçeşme Mahallesi'nde plakasız ve lastiği patlamış panelvanı kontrol etti.
Kontrolde araçtaki Pakistan uyruklu 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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