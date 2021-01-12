Tekirdağ'da 32 suç kaydı olan şüpheli havaya ateş edince yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 32 suç kaydı olan şüpheli havaya ateş edince yakalandı
12.01.2021 16:33
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 32 suç kaydı bulunan kişi, husumet yaşadığı kişinin dükkanında havaya ateş edince gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 32 suç kaydı bulunan kişi, husumet yaşadığı kişinin dükkanında havaya ateş edince gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Ekipler yaptıkları incelemede R.Y'nin husumet yaşadığı M.N.K. ve oğlu S.K.'ye ait iş yerine gelerek silahla havaya ateş edip kaçtığını tespit etti.
Yapılan çalışma sonucu 32 suç kaydı olduğu öğrenilen R.Y. ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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