Tekirdağ'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili organizatörlük yaptıkları tespit edilen İ.M.Ş. ve T.B. gözaltına alındı.
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