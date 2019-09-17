Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 340 kilo tütün ele geçirildi
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Tekirdağ'da 340 kilo tütün ele geçirildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 340 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da 340 kilo tütün ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 340 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.


Kırklareli'den Tekirdağ'a kıyılmış tütün getirileceği bilgisi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 340 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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