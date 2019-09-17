Tekirdağ'da 340 kilo tütün ele geçirildi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 340 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 340 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kırklareli'den Tekirdağ'a kıyılmış tütün getirileceği bilgisi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 340 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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